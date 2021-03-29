Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске

Источник материала: Tut.by

Состояние 56-летнего Петра Келлнера Forbes оценивает в $17,5 млрд, он владелец компании PPF Group, владелец российского Хоум Кредит Банка.



Петр Келлнер. Фото: PPF

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель и владелец компании PPF Group, погиб в авиакатастрофе на Аляске.

Как сообщает Alaskasnewssource , вертолет разбился в районе ледника «Кник». Спасатели обнаружили одного выжившего пассажира и пятерых погибших, среди которых Келлнер.

О причинах авиакатастрофы информации пока не поступало, расследование продолжается.