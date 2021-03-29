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Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске
Источник материала: Tut.by
Состояние 56-летнего Петра Келлнера Forbes оценивает в $17,5 млрд, он владелец компании PPF Group, владелец российского Хоум Кредит Банка.
Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель и владелец компании PPF Group, погиб в авиакатастрофе на Аляске.
Как сообщает
О причинах авиакатастрофы информации пока не поступало, расследование продолжается.
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Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель и владелец компании PPF Group, погиб в авиакатастрофе на Аляске.
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