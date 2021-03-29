При крушении вертолета на Аляске погиб известный миллиардер

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Вертолет разбился на Аляске, в результате трагедии погиб чешский миллиардер Петр Келлнер, ему было 56 лет, сообщила пресс-секретарь его инвестиционной группы PPF Итка Ткадлецова.

"Похороны <...> пройдут в узком семейном кругу", – цитируют Ткадлецову РИА Новости.

Вертолет упал на Аляске 27 марта около ледника Кник, где находятся лыжные спуски. Однако о трагедии стало известно лишь в понедельник. На борту находились шесть человек (пять погибли), еще один выжил, но он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Останки погибших нашли и передали на судмедэкспертизу добровольцы из спасательного отряда и Нацгвардия. Причина трагедия пока не установлена, ведется расследование. После происшествия в районе ледника Кник действует временный запрет на полеты.

Петр Келлнер является учредителем и главным акционером PPF Group N.V. Его состояние оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров. С 2008 по 2016 год его группа владела торговой сетью "Эльдорадо".

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