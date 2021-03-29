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Важные свидетели: защита Бабарико просит вызвать в суд бизнесменов из Латвии
29.03.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси возобновила рассмотрение дела экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и иных обвиняемых.
На прошлой неделе суд объявил перерыв.
Сегодня заседание началось с заявления ходатайства защиты Бабарико о вызове в суд для допроса в качестве свидетелей двух бизнесменов из Латвии, фамилии которых фигурируют в уголовном деле. Адвокат Дмитрий Лаевский уже заявлял данное ходатайство в первый день суда. Но тогда суд отказал в удовлетворении - государственный обвинитель заявил, что Латвия отказала в запросе о вызове в суд, который направляла в Ригу Генпрокуратура Беларуси.
Сегодня Лаевский, убеждая суд в том, чтобы вызвать в суд двух граждан Латвии, заявил, что они в деле фигурируют как руководители подконтрольных Бабарико бизнес-структур, кроме этого, в деле указывается, что через них Бабарико организовывал открытие счетов и ликвидацию компаний. И на основании этого строилась часть обвинения экс-банкиру.
Адвокат заявил, что данные граждане Латвии установлены и идентифицированы.
Сам Бабарико поддержал ходатайство адвоката. Адвокаты других обвиняемых были не против того, чтобы этих граждан вызвали в Минск и допросили в качестве свидетелей. Государственный обвинитель Сергей Гиргель высказался против.
Суд, совещаясь на месте, принял решение отказать в данном ходатайстве адвоката Бабарико.
Последует
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В суде продолжается допрос обвиняемых, основной фигурант дела экс-банкир Виктор Бабарико будет давать показания последним.
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