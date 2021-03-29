Умер пенсионер, который жег траву на даче в Чаусском районе - и почти полностью обгорел

Источник материала: Tut.by

В Чаусском районе 27 марта пенсионер из Могилева жег на даче траву — и практически полностью обгорел. Его нашли в поле, увезли в больницу, но спасти мужчину не удалось, сообщает МЧС.

Пенсионера нашли на участке около его дачи в деревне Кадино около 15.45 и вызвали спасателей. Выяснилось, что мужчина сжигал траву, проявил неосторожность при обращении с огнем — и в результате получил ожоги разной степени тяжести 95% тела.

В крайне тяжелом состоянии пенсионера увезли в больницу, но 28 марта он умер.