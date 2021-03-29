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Бобруйчанин ушел из дома с рюкзаком и пропал - его ищут вторую неделю
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске вторую неделю ищут 36-летнего Андрея Невенчаного. Он 18 марта ушел из дома с рюкзаком и пропал,
Приметы: рост 165−170 см, среднего телосложения, лицо круглое, бледное, глаза голубые, нос свернут вправо, волосы светло-русые.
Особые приметы: отсутствуют три верхних зуба с левой стороны, стоят коронки белого цвета.
Был одет: черная куртка до пояса, темная рубашка, штаны цвета хаки, черные туфли. При себе был рюкзак черного цвета.
Если вам что-либо известно о пропавшем, позвоните, пожалуйста, по телефонам ПСО «Феникс» +375 29 246−00−04, 222−10−19 или в милицию по телефону 102.
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Андрей Невенчаный ушел из дома 18 марта.
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