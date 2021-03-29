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В Жабинковском районе изъяли 10 тонн нелегального спирта
Источник материала: Tut.by
В Жабинковском районе изъяли 10 тонн нелегального спирта. Фуру отслеживали по пути из России в Беларусь, задержали уже ближе к западным границам,
Груз предназначался для 44-летнего жителя Брестчины. В милиции предполагают, что спирт мужчина планировал реализовать на черном рынке.
Никаких документов на 10 тонн спирта общей стоимостью в 150 тысяч рублей не было.
Груз изъят, по данному факту проводится проверка.
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Фуру отслеживали по пути из России в Беларусь.
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