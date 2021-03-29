В выходные в Минской области горели 15 районов. Пострадавших нет

Источник материала: Tut.by

В нескольких районах Минской области в выходные зарегистрированы возгорания сухой травы и листьев. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.



Пожар в Мядельском районе. Фото: читатель TUT.BY

Согласно оперативной сводке министерства, в субботу, 27 марта, было зарегистрировано 52 случая возгорания сухой растительности в 15 районах области — больше всего в Борисовском, Пуховичском и Солигорском. Общая площадь территорий, охваченных огнем, составила почти 0,6 гектара. При этом пострадавших нет.

Читатель TUT.BY вечером в субботу, 27 марта, наблюдал распространение огня и работу спасателей возле деревни Никольцы Мядельского района, которая находится всего в нескольких километрах от райцентра между озерами Нарочь и Мястро.



Пожар в Мядельском районе. Фото: читатель TUT.BY

В воскресенье, 28 марта, в Минской области было зарегистрировано лишь два подобных инцидента в Логойском и Молодечненском районах — там также обошлось без пострадавших.