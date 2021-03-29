ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В выходные в Минской области горели 15 районов. Пострадавших нет

29.03.2021 14:49 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В нескольких районах Минской области в выходные зарегистрированы возгорания сухой травы и листьев. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.


Пожар в Мядельском районе. Фото: читатель TUT.BY

Согласно оперативной сводке министерства, в субботу, 27 марта, было зарегистрировано 52 случая возгорания сухой растительности в 15 районах области — больше всего в Борисовском, Пуховичском и Солигорском. Общая площадь территорий, охваченных огнем, составила почти 0,6 гектара. При этом пострадавших нет.

Читатель TUT.BY вечером в субботу, 27 марта, наблюдал распространение огня и работу спасателей возле деревни Никольцы Мядельского района, которая находится всего в нескольких километрах от райцентра между озерами Нарочь и Мястро.


Пожар в Мядельском районе. Фото: читатель TUT.BY

В воскресенье, 28 марта, в Минской области было зарегистрировано лишь два подобных инцидента в Логойском и Молодечненском районах — там также обошлось без пострадавших.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает МЧС, все инциденты обошлись без пострадавших.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Бобруйчанин ушел из дома с рюкзаком и пропал - его ищут вторую неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by