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Тело офицера было найдено в лесу в Гомельской области
29.03.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар - Sputnik. Тело офицера было найдено в лесном массиве в Гомельской области, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны республики.
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На месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства смерти военнослужащего.
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