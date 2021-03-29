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Тело офицера было найдено в лесу в Гомельской области

29.03.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар - Sputnik. Тело офицера было найдено в лесном массиве в Гомельской области, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны республики.

 
Теги: Минск
 
 
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