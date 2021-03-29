|
Показал стриптиз на кассе. Магазинного эксгибициониста задержали в Гродно
29.03.2021 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 29 мар – Sputnik. Мужчина решил раздеться перед продавщицами магазина, когда на кассе выяснилось, что ему не хватает денег на багет. Эксгибициониста задержали в минувшие выходные в Гродно.
Героем истории стал 30-летний гродненец, который пришел за покупками в один из магазинов в микрорайоне Вишневец, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Мужчина был нетрезв, в торговой точке покупал продукты. На кассе выяснилось, что у него не хватает денег на багет. Покупатель хотел получить товар в долг, но ему отказали.
После этого он оголился и стал демонстрировать в торговом зале свое мужское достоинство. Сотрудники магазина тут же позвонили в милицию.
"Подозреваемого задержали сотрудники Департамента охраны. В итоге он остался без багета, а его действия квалифицировали по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси – хулиганство", – сообщает пресс-служба.
Рассуждая о причинах такого поведения гродненца, в милиции предполагают, что всему виной стала весна и погода, а не расстройство здоровья. Известно, что раньше подозреваемый привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хулиганство.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной странного поведения покупателя, скорее всего, стало не расстройство здоровья, а наступившая весна и погодные условия, считают в милиции.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)