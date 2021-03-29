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Генпрокурор: в отношении Тихановской и BYPOL возбуждено дело за терроризм

29.03.2021 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL за подготовку акта терроризма, сообщил генпрокурор Андрей Швед.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных КГБ и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса", – сообщил журналистам Швед.

По его словам, данные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов.

"Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", – рассказал генеральный прокурор.

Из материалов проверки также следует, что в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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По словам генпрокурора, задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта.
 
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