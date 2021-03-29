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Умер глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк

29.03.2021 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар - Sputnik. Умер глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, сообщает агентство.

Владимир Новосадюк возглавлял редакцию Sputnik Молдова с момента ее создания. До этого был собственным корреспондентом и представителем РИА Новости в этой стране. Удостоен почетного звания Om Emerit – эквивалента звания "Заслуженный журналист Молдовы", обладатель премии "Человек года – 2018" в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации Personalitate.

В сообщении отмечается, что Владимир Новосадюк воспитал целую плеяду молдавских журналистов, его помнят как полного идей и неиссякаемой энергии новатора. Ветеран журналистики, Новосадюк очень любил Молдову и много лет находился в гущей событий этой страны. 

"Благодаря Владимиру Николаевичу Sputnik Молдова стал таким, каким мы знаем его сегодня, — одним из ведущих изданий нашей страны", – говорится в сообщении.

Sputnik Беларусь выражает соболезнования близким Владимира Новосадюка.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Новосадюк возглавлял редакцию Sputnik Молдова с момента ее создания. До этого был собственным корреспондентом и представителем РИА Новости в этой стране.
 
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