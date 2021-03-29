Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар - Sputnik. Умер глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, сообщает агентство .

Владимир Новосадюк возглавлял редакцию Sputnik Молдова с момента ее создания. До этого был собственным корреспондентом и представителем РИА Новости в этой стране. Удостоен почетного звания Om Emerit – эквивалента звания "Заслуженный журналист Молдовы", обладатель премии "Человек года – 2018" в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации Personalitate.

В сообщении отмечается, что Владимир Новосадюк воспитал целую плеяду молдавских журналистов, его помнят как полного идей и неиссякаемой энергии новатора. Ветеран журналистики, Новосадюк очень любил Молдову и много лет находился в гущей событий этой страны.

"Благодаря Владимиру Николаевичу Sputnik Молдова стал таким, каким мы знаем его сегодня, — одним из ведущих изданий нашей страны", – говорится в сообщении.

Sputnik Беларусь выражает соболезнования близким Владимира Новосадюка.