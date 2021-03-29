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Владелец Ever Given поблагодарил за снятие судна с мели

29.03.2021 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Собственник контейнеровоза Ever Given – японская компания Shoei Kisen поблагодарила всех участников операции по снятию судна с мели в Суэцком канале.

"Судно снято с мели, в будущем оно пройдет осмотр на предмет ущерба в Большом Горьком озере. Мы намерены вернуться на маршрут как можно скорее", – говорится в заявлении.

Компания также поблагодарила администрацию Суэцкого канала за проделанную работу, а также участников операции по возвращению судна в фарватер.

© REUTERS / HANDOUT
Контейнеровоз Ever Given

Контейнеровоз Ever Given, длина которого составляет 400 метров, а грузоподъемность более 220 тысяч тонн, на минувшей неделе следовал из Китая в Роттердам, однако сел на мель в Суэцком канале, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник 29 марта судно удалось снять с мели, а канал снова смог принимать суда.

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Теги: Минск
 
 
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Контейнеровоз удалось снять с мели в понедельник 29 марта, вскоре он пройдет техосмотр, чтобы продолжить путь.
 
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