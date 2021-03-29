Психически нездоровый житель Кормы зарезал престарелых родителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя городского поселка Корма, который подозревается в убийстве собственных престарелых родителей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел в днем в понедельник 29 марта: в местный РОВД позвонил 37-летний мужчина, который заявил, что зарезал отца и мать.

"Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла к дому, в котором заявитель проживал с 71-летним отцом и 67-летней матерью. На территории домовладения были обнаружены тела супругов", – сказали в СК.

Там также уточнили, что кормянец нанес родителям многочисленные удары ножом – от полученных травм пенсионеры скончались на месте.

По данным СК, подозреваемый в убийстве страдает от психического расстройства, против него возбудили дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство двух лиц). В настоящее время с мужчиной работают следователи.

Сейчас по делу назначены экспертизы, на подозреваемого собираются материалы, причины и обстоятельства преступления выясняются.