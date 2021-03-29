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Беглого итальянского мафиози нашли благодаря кулинарному видеоблогу

30.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Власти Доминиканской Республики выдали Италии мафиози, скрывавшегося от правосудия, сообщает государственная полиция. Вычислить его помог блог на YouТube с рецептами итальянской кухни, который вел преступник.  

Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от правоохранительных органов, выписавших ордер на его арест за наркоторговлю в составе одного из кланов "ндрангеты". Обнаружить преступника удалось только семь лет спустя на курорте Бока-Чика в Доминиканской Республике.

Беглый мафиози вел тихий образ жизни, ничем не отличаясь от других представителей местной итальянской общины. Вместе с супругой он вел канал на YouТube, в котором выкладывал ролики о блюдах свой национальной кухни.

"Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появлялся без лица", – говорится в сообщении.

Арестовать беглого преступника удалось на минувшей неделе при помощи Интерпола. В понедельник Биара под конвоем доставили в Милан.

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Теги: Минск
 
 
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На роликах Марк Ферен Клод Биар не показывал своего лица, однако в кадр попали руки в татуировках, по которым и удалось опознать беглого преступника.
 
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