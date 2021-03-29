Вооруженный мужчина ограбил банк в Петриковском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Петриковского районе, который подозревается в ограблении отделения банка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Преступление было совершено днем в понедельник 29 марта в деревне Копцевичи.

"В обеденное время, когда женщина-оператор выходила из своего рабочего помещения, в здание банка ворвался неизвестный мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на пистолет", – сказали в СК.

Там также уточнили, что злоумышленник связал женщину скотчем, а затем забрал из сейфа деньги – более трех тысяч рублей и свыше 1,3 тысячи долларов США.

На место прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники УСК по Гомельской области, угрозыска и ОМОН. Милиционеры по приметам задержали в близлежащей деревне подозреваемого – 46-летнего уроженца Мозырского района, у него нашли похищенные деньги.

Против мужчины райотделом СК уже возбудили дело по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой).

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