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Вооруженный мужчина ограбил банк в Петриковском районе

30.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Петриковского районе, который подозревается в ограблении отделения банка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
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Преступление было совершено днем в понедельник 29 марта в деревне Копцевичи.

"В обеденное время, когда женщина-оператор выходила из своего рабочего помещения, в здание банка ворвался неизвестный мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на пистолет", – сказали в СК.

Там также уточнили, что злоумышленник связал женщину скотчем, а затем забрал из сейфа деньги – более трех тысяч рублей и свыше 1,3 тысячи долларов США.

На место прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники УСК по Гомельской области, угрозыска и ОМОН. Милиционеры по приметам задержали в близлежащей деревне подозреваемого – 46-летнего уроженца Мозырского района, у него нашли похищенные деньги.

Против мужчины райотделом СК уже возбудили дело по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой).

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Злоумышленник напал на оператора отделения банка, когда женщина вышла из отделения на обеденный перерыв.
 
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