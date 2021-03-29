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Вооруженный мужчина ограбил банк в Петриковском районе
30.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Петриковского районе, который подозревается в ограблении отделения банка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
Преступление было совершено днем в понедельник 29 марта в деревне Копцевичи.
"В обеденное время, когда женщина-оператор выходила из своего рабочего помещения, в здание банка ворвался неизвестный мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на пистолет", – сказали в СК.
Там также уточнили, что злоумышленник связал женщину скотчем, а затем забрал из сейфа деньги – более трех тысяч рублей и свыше 1,3 тысячи долларов США.
На место прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники УСК по Гомельской области, угрозыска и ОМОН. Милиционеры по приметам задержали в близлежащей деревне подозреваемого – 46-летнего уроженца Мозырского района, у него нашли похищенные деньги.
Против мужчины райотделом СК уже возбудили дело по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой).
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Злоумышленник напал на оператора отделения банка, когда женщина вышла из отделения на обеденный перерыв.
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