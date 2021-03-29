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В Кении умерла бабушка экс-президента США Барака Обамы

30.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы умерла на 99-м году жизни в Кении, сообщает CNN.

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Сара Обама была третьей и самой молодой женой деда Барака Обамы по отцовской линии. Несмотря на то что она не была кровной родственницей Барака Обамы, он всегда относился к ней с уважением и теплотой, сообщает телеканал.

В последний раз экс-президент США приезжал к ней в гости в 2018 году.

Барак Обама по случаю смерти опубликовал заявление, где отметил скромность бабушки, которая воспитывала его отца как родного сына. Благодаря достойному воспитанию Барак Хусейн Обама-старший смог хорошо учиться в школе и после поступил в один из университетов США, отметил бывший американский лидер.

По его словам, "бабушка Сара" была свидетельницей глобальных изменений мира – от полета человека на Луну до массовой компьютеризации, а когда ее внук стал первым чернокожим американским президентом, ее дом стал настоящей достопримечательностью.

Сара Обама была известна своими успехами в помощи детям из малообеспеченных семей, она помогала им получить образование в кенийских общинах через фонд. В 2014 году она также получила Премию первопроходцев ООН за усилия своего фонда в области образования.

Президент Обама потерял свою американскую бабушку по материнской линии Мэделин Ли Пейн Данэм в 2008 году, ей было 86 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Она не была кровной родственницей экс-лидеру США, однако сам Обама к ней относился очень тепло и уважительно.
 
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