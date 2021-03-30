Ситуация на Суэцком канале: навигация возобновлена, причины ЧП расследуются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Суэцкий канал будет работать круглосуточно, для нормализации ситуации достаточно трех-трех с половиной дней, об этом заявил глава администрации канала Усама Рабиа.

Контейнеровоз Ever Given на минувшей неделе блокировал канал, что вызвало очереди на проход судов.

По мнению главы администрации Усамы Рабиа, ЧП является случайностью.

"Такой сложный инцидент мог возникнуть из-за нескольких причин, это и технические причины, и человеческая ошибка", - заявил Рабиа.

В администрации также заявили, что намерены усилить техническое снабжение служб обслуживания канала.

Что случилось в Суэцком канале

Принадлежащий Японии контейнеровоз Ever Given, длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды по Суэцком каналу - он соединяет Средиземное и Красное моря.

Во вторник, 23 марта, корабль сел на мель на 151-м километре канала, перегородил его и заблокировал движение. По предварительным подсчетам, потери от блокировки канала составили более 9,6 миллиардов долларов в день.

Как сообщили в администрации Суэцкого канала, одной из причин инцидента стала песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ветром. Из-за этого изменился курс корабля, и судно уперлось носом и кормой в противоположные берега канала.

В понедельник судно сняли с мели и отбуксировали к Горькому озеру - там Ever Given пройдет осмотр.

Власти страны заявили, что навигация возобновилась, а на ликвидацию последствий уйдет несколько дней. По состоянию на вечер понедельника в очереди на проход находилось более 400 судов.

Виновных найдет следствие

Усама Рабиа сообщил, что ответственных за инцидент определит следствие, тем самым определив виновных, которые выплатят компенсации. Японская компания-владелец Ever Given также намерена заняться выяснением причин, которые привели к ЧП.

Эксперты полагают, что происшествие может отразиться на экономике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как через канал проходит большой объем нефти и другого сырья, необходимого для нормального функционирования производства.

Суэцкий канал – важнейшая торговая артерия мира, которая существенно сокращает путь из Азии в Америку и Европу. Через него проходит десятая часть мировых морских перевозок нефти и 8% – сжиженного газа.

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