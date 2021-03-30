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В Столбцовском районе спасли тонущего рыбака

30.03.2021 09:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На озере Кромань мужчина ловил рыбу, когда под ним треснул лед. Рыбак оказался в воде, его вытащили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Озеро Кромань. Фото: МЧС

29 марта, в 15.29, спасателям поступило сообщение о том, что на озере Кромань вблизи хутора Кромань Столбцовского района тонет человек.

Когда спасатели прибыли на место вызова, то на расстоянии примерно 700 метров от берега увидели двух мужчин — один из них был в воде, а второй пытался его удерживать, находясь на льду.

При помощи веревки спасатели вытянул из воды тонувшего мужчину. Его отвезли в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Спасатели обращают внимание: выходить сейчас на лед опасно для жизни.

 
 
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При помощи веревки спасатели вытянули из воды тонувшего мужчину. Его отвезли в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
 
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