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В Столбцовском районе спасли тонущего рыбака
Источник материала: Tut.by
На озере Кромань мужчина ловил рыбу, когда под ним треснул лед. Рыбак оказался в воде, его вытащили спасатели. Об этом
29 марта, в 15.29, спасателям поступило сообщение о том, что на озере Кромань вблизи хутора Кромань Столбцовского района тонет человек.
Когда спасатели прибыли на место вызова, то на расстоянии примерно 700 метров от берега увидели двух мужчин — один из них был в воде, а второй пытался его удерживать, находясь на льду.
При помощи веревки спасатели вытянул из воды тонувшего мужчину. Его отвезли в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
Спасатели обращают внимание: выходить сейчас на лед опасно для жизни.
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При помощи веревки спасатели вытянули из воды тонувшего мужчину. Его отвезли в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
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