В Столбцовском районе спасли тонущего рыбака

Источник материала: Tut.by

На озере Кромань мужчина ловил рыбу, когда под ним треснул лед. Рыбак оказался в воде, его вытащили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Озеро Кромань. Фото: МЧС

29 марта, в 15.29, спасателям поступило сообщение о том, что на озере Кромань вблизи хутора Кромань Столбцовского района тонет человек.

Когда спасатели прибыли на место вызова, то на расстоянии примерно 700 метров от берега увидели двух мужчин — один из них был в воде, а второй пытался его удерживать, находясь на льду.

При помощи веревки спасатели вытянул из воды тонувшего мужчину. Его отвезли в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Спасатели обращают внимание: выходить сейчас на лед опасно для жизни.