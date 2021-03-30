|
В Могилеве разбили стекло в двери школы. Подозреваемого задержали
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в ночь на 28 марта кто-то разбил стекло в двери средней школы № 27,
В школе был дежурный сторож, который увидел, что кто-то разбил стекло, и вызвал охрану. Силовики недалеко от школы задержали двоих подозреваемых — 21-летних могилевчан. Один из них признался, что это он разбил стекло.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам силовиков, парень уже сознался в том, что это он разбил стекло.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)