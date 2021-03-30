ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве разбили стекло в двери школы. Подозреваемого задержали

30.03.2021 10:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в ночь на 28 марта кто-то разбил стекло в двери средней школы № 27, сообщает Могилевский областной департамент охраны МВД. Рядом со школой задержали двоих молодых людей, один из которых сознался в том, что это он разбил стекло.


Скриншот видео Могилевского областного департамента охраны МВД

В школе был дежурный сторож, который увидел, что кто-то разбил стекло, и вызвал охрану. Силовики недалеко от школы задержали двоих подозреваемых — 21-летних могилевчан. Один из них признался, что это он разбил стекло.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам силовиков, парень уже сознался в том, что это он разбил стекло.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Столбцовском районе спасли тонущего рыбака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by