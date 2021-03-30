В Могилеве разбили стекло в двери школы. Подозреваемого задержали

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в ночь на 28 марта кто-то разбил стекло в двери средней школы № 27, сообщает Могилевский областной департамент охраны МВД. Рядом со школой задержали двоих молодых людей, один из которых сознался в том, что это он разбил стекло.



Скриншот видео Могилевского областного департамента охраны МВД

В школе был дежурный сторож, который увидел, что кто-то разбил стекло, и вызвал охрану. Силовики недалеко от школы задержали двоих подозреваемых — 21-летних могилевчан. Один из них признался, что это он разбил стекло.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство.