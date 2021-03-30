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Оглашают явки с повинной: в Минске продолжается суд по делу Бабарико

30.03.2021 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Верховный суд Беларуси 30 марта продолжил рассматривать уголовное в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще семерых обвиняемых.

Как предает корреспондент Sputnik, сегодня в суде завершается допрос второго по счету обвиняемого - бывшего заместителя председателя правления Сергея Добролета. Вчера он дар показания, ему задали вопросы прокурор, адвокаты, суд, а сегодня государственный обвинитель устраняет возникшие в ходе допроса неточности.

Судебное заседание началось с того, что прокурор зачитал явку с повинной Добролета, которую он написал в СИЗО КГБ 1 июля 2020 года - то есть практически через две недели после задержания обвиняемые начали давать признательные показания.

В явке с повинной Добролет указывает, что получил в качестве незаконного вознаграждения, связанного с занимаемой должностью, более 180 тысяч долларов в наличной и безналичной валюте. В тот же день он на допросе также дал признательные показания о том, что получал взятки в 2010 -2015 году.

В явке с повинной он заявил, что раскаивается в содеянном.

Вчера во время допроса Добролет пояснил, что получал взятки за то, что организовывал систему сотрудничества коммерческих структур с банком.

Когда начнемся допрос Бабарико

Как сообщил Sputnik информированный источник, знакомый с ходом судебного процесса, Бабарико начнут допрашивать не ранее чем, через 8-9 дней.

"Если исходить из того, что на допрос каждого обвиняемого уходит как минимум два дня в суде, то эта и следующая неделя уйдет на то, чтобы допросить всех 7 обвиняемых, которые признали вину", - сказал собеседник агентства.

"А после этого в суде начнется допрос основного обвиняемого", - сказал информированный источник.

Какие сроки грозят

На стадии предварительного обвинения вину признали все семь обвиняемых, за исключением Бабарико. Кроме этого, шесть обвиняемых подписали соглашение о сотрудничестве со следствием.

Бабарико, который не признал вину, грозит до 15 лет лишения свободы. Тем, кто подписал сделку со следствием - не более 7,5 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела о взятках и отмывании денег в особо крупном размере составляют около 120 томов. В деле восемь обвиняемых, семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, среди них и основной фигурант – бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Громкий процесс начался более месяца назад, было проведено несколько судебных заседаний, затем объявлен перерыв. Суд возобновился на текущей неделе.

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Теги: Минск
 
 
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Основного обвиняемого по делу начнут допрашивать в суде примерно через полторы недели, полагают эксперты.
 
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