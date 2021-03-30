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Оглашают явки с повинной: в Минске продолжается суд по делу Бабарико
30.03.2021 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар - Sputnik. Верховный суд Беларуси 30 марта продолжил рассматривать уголовное в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще семерых обвиняемых.
Как предает корреспондент Sputnik, сегодня в суде завершается допрос второго по счету обвиняемого - бывшего заместителя председателя правления Сергея Добролета. Вчера он дар показания, ему задали вопросы прокурор, адвокаты, суд, а сегодня государственный обвинитель устраняет возникшие в ходе допроса неточности.
Судебное заседание началось с того, что прокурор зачитал явку с повинной Добролета, которую он написал в СИЗО КГБ 1 июля 2020 года - то есть практически через две недели после задержания обвиняемые начали давать признательные показания.
В явке с повинной Добролет указывает, что получил в качестве незаконного вознаграждения, связанного с занимаемой должностью, более 180 тысяч долларов в наличной и безналичной валюте. В тот же день он на допросе также дал признательные показания о том, что получал взятки в 2010 -2015 году.
В явке с повинной он заявил, что раскаивается в содеянном.
Вчера во время допроса Добролет пояснил, что получал взятки за то, что организовывал систему сотрудничества коммерческих структур с банком.
Когда начнемся допрос Бабарико
Как сообщил Sputnik информированный источник, знакомый с ходом судебного процесса, Бабарико начнут допрашивать не ранее чем, через 8-9 дней.
"Если исходить из того, что на допрос каждого обвиняемого уходит как минимум два дня в суде, то эта и следующая неделя уйдет на то, чтобы допросить всех 7 обвиняемых, которые признали вину", - сказал собеседник агентства.
"А после этого в суде начнется допрос основного обвиняемого", - сказал информированный источник.
Какие сроки грозят
На стадии предварительного обвинения вину признали все семь обвиняемых,
Бабарико, который не признал вину, грозит до 15 лет лишения свободы. Тем, кто подписал сделку со следствием - не более 7,5 лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела о взятках и отмывании денег в особо крупном размере составляют около 120 томов. В деле восемь обвиняемых, семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, среди них и основной фигурант – бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
Громкий процесс начался более месяца назад, было проведено несколько судебных заседаний, затем
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Основного обвиняемого по делу начнут допрашивать в суде примерно через полторы недели, полагают эксперты.
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