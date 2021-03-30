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В СК назвали средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме
30.03.2021 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Среди обвиняемых по уголовным делам об экстремизме больше всего людей в возрасте от 25 до 33 лет, отметил начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета Алексей Бородько.
Данные приведены за прошлый год. По словам Бородько, в 2020-ом к уголовной ответственности было привлечено более 350 человек, большая часть из них признала свою вину полностью либо частично. Почти половина из всех обвиняемых нигде не работала и не училась.
"Впервые (во второй половине 2020 года - Sputnik) следователи столкнулись с таким масштабом преступлений этой категории наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследованию", - цитирует Бородько
На сегодняшний день СК передал прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 правонарушениях, связанных с экстремизмом.
Борьба с экстремизмом
В Беларуси планируют
В новом законе, который уже передан на рассмотрение в парламент, будет расширен перечень субъектов противодействия экстремизму. В него включат органы юстиции, финансовых расследований и мониторинга, местные исполнительные и распорядительные органы, министерства образования и информации.
По словам генерального прокурора Андрея Шведа, белорусское законодательство
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Почти половина из привлеченных к уголовной ответственности за экстремизм нигде не работали и не учились.
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