В СК назвали средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Среди обвиняемых по уголовным делам об экстремизме больше всего людей в возрасте от 25 до 33 лет, отметил начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета Алексей Бородько.

Данные приведены за прошлый год. По словам Бородько, в 2020-ом к уголовной ответственности было привлечено более 350 человек, большая часть из них признала свою вину полностью либо частично. Почти половина из всех обвиняемых нигде не работала и не училась.

"Впервые (во второй половине 2020 года - Sputnik) следователи столкнулись с таким масштабом преступлений этой категории наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследованию", - цитирует Бородько БелТА .

На сегодняшний день СК передал прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 правонарушениях, связанных с экстремизмом.

Борьба с экстремизмом

В Беларуси планируют криминализировать все формы экстремизма . Головным ведомством, которое будет отвечать за борьбу с экстремизмом, в стране предлагается сделать МВД.

В новом законе, который уже передан на рассмотрение в парламент, будет расширен перечень субъектов противодействия экстремизму. В него включат органы юстиции, финансовых расследований и мониторинга, местные исполнительные и распорядительные органы, министерства образования и информации.

По словам генерального прокурора Андрея Шведа, белорусское законодательство не будет таким жестким , как в Западной Европе. Он также заявил, что при разработке законопроекта учитывался опыт всех стран, в первую очередь Российской Федерации и государств Западной Европы.

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