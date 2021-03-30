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Число жертв взрыва газа в Татарстане увеличилось до двух

30.03.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. В Татарстане число жертв обрушения квартир в жилом доме выросло до двух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарстана.

В госпитале скончалась еще одна пострадавшая женщина 1951 года рождения. Ранее ее состояние оценивалось как тяжелое.

"К сожалению, в реанимации скончалась пострадавшая женщина, у неё были очень серьезные травмы", - отметили в ведомстве.

По приведенным данным Минздрава республики, при обрушении пострадали шесть человек, пятеро госпитализированы. У четверых состояние средней степени тяжести. Один человек получил помощь на месте и проходит лечение амбулаторно.

Что стало причиной взрыва

Сообщение об инциденте в службу спасения поступило вечером 29 марта. Как выяснили специалисты, взорвалась газовоздушная смесь в жилом доме на улице Ленина, 39А города Зеленодольска. Пожара не было, но обрушилось семь квартир.

СК России рассматривает утечку бытового газа как основную версию чрезвычайного происшествия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Также стало известно, что родственники погибшего в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер. Он злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру, но сотрудники диспансера не захотели его госпитализировать. На основании полученной информации СК по Татарстану возбудил еще два уголовных дела: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и халатность. Все уголовные дела соединены в одно производство.

Взрыв газа в Химках

Взрыв бытового газа в жилом доме произошел ранее в подмосковных Химках. ЧП произошло утром 19 марта в девятиэтажном доме на улице Зеленой: две квартиры, расположенные на восьмом этаже, загорелись после хлопка, затем произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами, были разрушены несколько балконов. В результате взрыва три человека погибли, среди них – двое маленьких детей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее сообщалось, что один человек погиб, шесть пострадали, взрыв произошел в жилом доме города Зеленодольска.
 
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