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Число жертв взрыва газа в Татарстане увеличилось до двух
30.03.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. В Татарстане число жертв обрушения квартир в жилом доме выросло до двух, сообщает
В госпитале скончалась еще одна пострадавшая женщина 1951 года рождения. Ранее ее состояние оценивалось как тяжелое.
"К сожалению, в реанимации скончалась пострадавшая женщина, у неё были очень серьезные травмы", - отметили в ведомстве.
По приведенным данным Минздрава республики, при обрушении пострадали шесть человек, пятеро госпитализированы. У четверых состояние средней степени тяжести. Один человек получил помощь на месте и проходит лечение амбулаторно.
Что стало причиной взрыва
Сообщение об инциденте в службу спасения поступило вечером 29 марта. Как выяснили специалисты, взорвалась газовоздушная смесь в жилом доме на улице Ленина, 39А города Зеленодольска. Пожара не было, но обрушилось семь квартир.
СК России рассматривает утечку бытового газа как основную версию чрезвычайного происшествия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Также стало известно, что родственники погибшего в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер. Он злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру, но сотрудники диспансера не захотели его госпитализировать. На основании полученной информации СК по Татарстану возбудил еще два уголовных дела: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и халатность. Все уголовные дела соединены в одно производство.
Взрыв газа в Химках
Взрыв бытового газа в жилом доме
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
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Ранее сообщалось, что один человек погиб, шесть пострадали, взрыв произошел в жилом доме города Зеленодольска.
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