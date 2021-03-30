|
В Подмосковье пенсионер забаррикадировался и открыл стрельбу
30.03.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар ― Sputnik. Уголовное дело заведено на 61-летнего пенсионера, открывшего стрельбу и бросившего гранату в правоохранителей, сообщает РИА Новости.
Во вторник сотрудники ФСБ и МВД пришли осматривать дом, находящийся в коттеджном поселке "Новые Вешки" в подмосковных Мытищах. Причиной прихода полиции стало подозрение в незаконном обороте оружия. Собственник дома забаррикадировался и открыл стрельбу, а также бросил гранату в силовиков.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Мужчина остается в доме один, по данным правоохранителей никто не пострадал.
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник к мужчине пришли сотрудники ФСБ и МВД для проверки информации о незаконном хранении оружия.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)