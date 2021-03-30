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В Подмосковье пенсионер забаррикадировался и открыл стрельбу

30.03.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар ― Sputnik. Уголовное дело заведено на 61-летнего пенсионера, открывшего стрельбу и бросившего гранату в правоохранителей, сообщает РИА Новости.

Во вторник сотрудники ФСБ и МВД пришли осматривать дом, находящийся в коттеджном поселке "Новые Вешки" в подмосковных Мытищах. Причиной прихода полиции стало  подозрение в незаконном обороте оружия. Собственник дома забаррикадировался и открыл стрельбу, а также бросил гранату в силовиков.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Мужчина остается в доме один, по данным правоохранителей никто не пострадал.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник к мужчине пришли сотрудники ФСБ и МВД для проверки информации о незаконном хранении оружия.
 
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