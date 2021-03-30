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Власти Гродно прокомментировали прекращение сотрудничества с Белостоком
30.03.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 30 мар – Sputnik, Инна Гришук. Официальных уведомлений от польской стороны о приостановке официального сотрудничества Белостока и Гродно пока не поступало, об этом Sputnik сообщил председатель горисполкома Мечислав Гой.
"Я не могу комментировать решение городского совета депутатов Белостока. Это их решение. Сейчас никаких проблем нет, и я думаю, что они не возникнут. Идет финансирование по проектам трансграничного сотрудничества, польский бизнес готов вкладывать инвестиции в Гродно и вкладывать серьезные деньги. В ближайшее время начнут строиться два крупных объекта за счет польских инвестиций, о них мы расскажем чуть позже", – сообщил он.
Гой добавил, что пока рано обсуждать эту тему, так как нет официальных уведомлений от польской стороны и не ясно, о каких сферах официального сотрудничества идет речь. Поэтому сейчас сложно сказать, принесет ли данное решение какие-то негативные последствия для Гродно.
Приостановка сотрудничества
Как сообщается на официальном сайте мэрии Белостока, решение принималось на заседании городского совета, который сформулировал свою позицию по поводу задержания представителей неофициального Союза поляков в Беларуси.
© Sputnik / Андрей Александров
"Эти репрессии были направлены против активистов Союза поляков Беларуси, единственной целью которого является проведение культурно-просветительской деятельности и культивирование национальных традиций. Мы никогда не согласимся, что наши соотечественники из соседнего Гродно, Бреста, Лиды или Волковыска будут преследоваться только потому, что они поляки", – говорится в заявлении мэрии.
Городской совет Белостока назвал аресты представителей Союза поляков Анжелики Борис, Анджея Почобута, Ирены Бирнакой, Марии Тишковской и Анны Панишевой незаконными и призвал к освобождению заключенных.
Представители городского совета Белостока считают, что действия белорусских властей противоречат обязательствам, закрепленным в Договоре между Республикой Польша и Республикой Беларусь в добрососедстве и дружественном сотрудничестве 1992 года и с международным правом.
Неофициальный Союз поляков под следствием
Как ранее сообщал Sputnik, глава официально не признанного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана в Гродно 23 марта и
Генпрокуратура Беларуси 25 марта проинформировала о
В прокуратуре уточнили, что фигуранты дела, позиционируя себя членами союза, с 2018 года по настоящее время на территории Гродно и других населенных пунктов области организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма и оправдания геноцида белорусского народа.
Дипломатический скандал и отъезд консулов
Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей разгорелся после участия 28 февраля польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "Дню проклятых солдат". Консулу
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Решение о приостановке сотрудничества с властями Гродно принял накануне городской совет Белостока, отреагировав на аресты в рядах неофициального Союза поляков...
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