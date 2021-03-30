Власти Гродно прокомментировали прекращение сотрудничества с Белостоком

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 30 мар – Sputnik, Инна Гришук. Официальных уведомлений от польской стороны о приостановке официального сотрудничества Белостока и Гродно пока не поступало, об этом Sputnik сообщил председатель горисполкома Мечислав Гой.

"Я не могу комментировать решение городского совета депутатов Белостока. Это их решение. Сейчас никаких проблем нет, и я думаю, что они не возникнут. Идет финансирование по проектам трансграничного сотрудничества, польский бизнес готов вкладывать инвестиции в Гродно и вкладывать серьезные деньги. В ближайшее время начнут строиться два крупных объекта за счет польских инвестиций, о них мы расскажем чуть позже", – сообщил он.

Гой добавил, что пока рано обсуждать эту тему, так как нет официальных уведомлений от польской стороны и не ясно, о каких сферах официального сотрудничества идет речь. Поэтому сейчас сложно сказать, принесет ли данное решение какие-то негативные последствия для Гродно.

Приостановка сотрудничества

Как сообщается на официальном сайте мэрии Белостока, решение принималось на заседании городского совета, который сформулировал свою позицию по поводу задержания представителей неофициального Союза поляков в Беларуси.

"Эти репрессии были направлены против активистов Союза поляков Беларуси, единственной целью которого является проведение культурно-просветительской деятельности и культивирование национальных традиций. Мы никогда не согласимся, что наши соотечественники из соседнего Гродно, Бреста, Лиды или Волковыска будут преследоваться только потому, что они поляки", – говорится в заявлении мэрии.

Городской совет Белостока назвал аресты представителей Союза поляков Анжелики Борис, Анджея Почобута, Ирены Бирнакой, Марии Тишковской и Анны Панишевой незаконными и призвал к освобождению заключенных.

Представители городского совета Белостока считают, что действия белорусских властей противоречат обязательствам, закрепленным в Договоре между Республикой Польша и Республикой Беларусь в добрососедстве и дружественном сотрудничестве 1992 года и с международным правом.

Неофициальный Союз поляков под следствием

Как ранее сообщал Sputnik, глава официально не признанного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана в Гродно 23 марта и получила 15 суток ареста за нарушение законодательства о проведении или организации массовых мероприятий, а именно – фестиваля традиционных ремесел "Казюки".

Генпрокуратура Беларуси 25 марта проинформировала о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц) в отношении председателя не зарегистрированного в Беларуси Союза поляков, а также иных лиц.

В прокуратуре уточнили, что фигуранты дела, позиционируя себя членами союза, с 2018 года по настоящее время на территории Гродно и других населенных пунктов области организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма и оправдания геноцида белорусского народа.

Дипломатический скандал и отъезд консулов

Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей разгорелся после участия 28 февраля польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "Дню проклятых солдат". Консулу предложили покинуть республику . Позже из Беларуси уехал генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксенджек, он участвовал в неофициальном фестивале "Казюки", который местные власти признали незаконным.