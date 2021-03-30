Рейсовый автобус сбил школьника на переходе в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Ребенок получил травмы в Гродно и был госпитализирован в результате наезда пассажирского автобуса, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария, в которой пострадал школьник, произошла накануне около 19:00 на Индурском шоссе областного центра.

"На пешеходном переходе под колеса автобуса попал 12-летний мальчик", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что предварительно было установлено, что 60-летний водитель общественного транспорта выполнял поворот на разрешающий сигнал светофора, а ребенок пересекал дорогу на красный.

После ДТП сбитый автобусом школьник был доставлен в одну из местных больниц.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.