ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рейсовый автобус сбил школьника на переходе в Гродно

30.03.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Ребенок получил травмы в Гродно и был госпитализирован в результате наезда пассажирского автобуса, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

© Photo : Youtube / Александр Александров
Под Брестом насмерть сбили ребенка - видео

Авария, в которой пострадал школьник, произошла накануне около 19:00 на Индурском шоссе областного центра.

"На пешеходном переходе под колеса автобуса попал 12-летний мальчик", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что предварительно было установлено, что 60-летний водитель общественного транспорта выполнял поворот на разрешающий сигнал светофора, а ребенок пересекал дорогу на красный.

После ДТП сбитый автобусом школьник был доставлен в одну из местных больниц.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После ДТП на пешеходном переходе сбитый автобусом школьник был доставлен в одну из местных больниц.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Власти Гродно прокомментировали прекращение сотрудничества с Белостоком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by