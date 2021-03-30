"Дружба" народов: китайский студент на рынке лишился крупной суммы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Вьетнама за кражу в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Во время посещения кафе азиатской кухни на рынке вблизи деревни Озерцо 23-летний китайский студент по рассеянности оставил там сумку. Внутри находились два смартфона, паспорт, а также 16 тысяч долларов от продажи автомобиля. Молодой человек опомнился спустя час и вернулся.

Сначала 53-летний работник закусочной отрицал любое отношение к пропаже. Позже, осознавая, что разоблачение неизбежно, попробовал выпросить вознаграждение за возврат имущества. Студент согласился на его условия и отдал тысячу долларов, однако вернуть телефоны не удалось.

Злоумышленник рассказал милиционерам, что сразу избавился от гаджетов, чтобы скрыть причастность к преступлению.

Подозреваемый был задержан, его поступку будет дана правовая оценка. Вне зависимости от административной или уголовной ответственности, иностранца ждет депортация.