ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан художник Алесь Пушкин

30.03.2021 18:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Сотрудники милиции задержали художника Алеся Пушкина в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма, сообщили Sputnik в УВД Могилевской области. 

Как следует из открытых интернет-источников, Пушкин на днях вернулся из Киева, где принимал участие в выставке белорусских художников.

"Данный гражданин был задержан в Кировском районе по становлению межрайонного следственного управления", – рассказали Sputnik в УВД Могилевской области. По словам собеседников агентства, сотрудники милиции установили его местонахождение и задержали в рамках возбужденного прокуратурой уголовного дела. 

Реабилитация нацизма?

Ранее со ссылкой на генеральную прокуратуру сообщалось, что прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения "Центр городской жизни" Павла Можейко и художника Алеся Пушкина – по статье за реабилитацию нацизма.

Как уточнили в Генпрокуратуре, основанием послужило то, что 19 марта на выставке картин, организованной Можейко и Пушкиным, демонстрировался выполненный последним портрет Евгения Жихаря с автоматом на плече.

Прокуроры отметили, что Жихарь летом 1944 года во время немецкой оккупации прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре того же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. В ведомстве подчеркнули, что с 1946 года Жихарь возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые девять лет в Поставском районе убивали милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, совершали поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге.

"В ходе выставки Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния", – подчеркнули Генпрокуратуре.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пушкин на днях вернулся из Киева, где принимал участие в выставке белорусских художников, следует из данных открытых интернет-источников.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Масштабный сбой произошел в работе Instagram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by