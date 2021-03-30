Задержан художник Алесь Пушкин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Сотрудники милиции задержали художника Алеся Пушкина в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма, сообщили Sputnik в УВД Могилевской области.

Как следует из открытых интернет-источников, Пушкин на днях вернулся из Киева, где принимал участие в выставке белорусских художников.

"Данный гражданин был задержан в Кировском районе по становлению межрайонного следственного управления", – рассказали Sputnik в УВД Могилевской области. По словам собеседников агентства, сотрудники милиции установили его местонахождение и задержали в рамках возбужденного прокуратурой уголовного дела.

Реабилитация нацизма?

Ранее со ссылкой на генеральную прокуратуру сообщалось, что прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения "Центр городской жизни" Павла Можейко и художника Алеся Пушкина – по статье за реабилитацию нацизма.

Как уточнили в Генпрокуратуре, основанием послужило то, что 19 марта на выставке картин, организованной Можейко и Пушкиным, демонстрировался выполненный последним портрет Евгения Жихаря с автоматом на плече.

Прокуроры отметили, что Жихарь летом 1944 года во время немецкой оккупации прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре того же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. В ведомстве подчеркнули, что с 1946 года Жихарь возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые девять лет в Поставском районе убивали милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, совершали поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге.

"В ходе выставки Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния", – подчеркнули Генпрокуратуре.