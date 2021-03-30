Масштабный сбой произошел в работе Instagram

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Масштабный сбой произошел в функционировании социальной сети Instagram – пользователи из ряда государств начали жаловаться на сбои в работе этого сервиса, свидетельствует информация сайта Downdetector, отслеживающего отключения популярных ресурсов в интернете.

Сбой в работе Instagram произошел около 16:47 по минскому времени, спустя десять минут на Downdetector появились десятки сообщений о сбоях.

По данным ресурса, около половины пользователей жаловались на проблемы с входом в Instagram, еще столько же – на сложности с загрузкой новостной ленты.

Приложение Instagram является бесплатным, с его помощью люди могут обмениваться фотографиями и видео, а также переписываться в мессенджере. Медиаконтент также можно распространять в другие социальные сети. Приложение принадлежит американской компании Facebook.