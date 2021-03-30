Пранкер из Витебска рассказал, зачем катался, прицепившись к троллейбусу

Источник материала: Sputnik Беларусь

На днях в соцсетях появилось видео, где молодой человек катается на троллейбусе, прицепившись сзади. Ролик быстро стал популярным.

Корреспондент Sputnik пообщался с витебским "зацепером" и выяснил, как ему пришла идея передвигаться на троллейбусе столь необычным способом, готов ли он к возможному наказанию, и на что можно пойти ради хайпа.

Попал в милицию за один из первых пранков

Сергею 22 года, около полугода назад он закончил службу в армии. Хотел остаться служить по контракту, но потом его "что-то остановило" и Сергей решил стать блогером.

"Я, в основном, снимаю пранки и различные приколы. Стараюсь нигде их не подсматривать, придумываю спонтанно, звоню друзьям, те хватают камеры и приезжают снимать. Изначально я хотел снимать лёгкие видео, но выяснилось, что аудитория любит побольше жести, поэтому было решено снимать более экстремальные видео", - сообщил корреспонденту Сергей.

За один из первых "экстремальных" пранков Сергей попал в милицию. Суть прикола была в том, что парень ронял на глазах у прохожих пистолет очень похожий на боевой, а его друг в это время снимал реакцию прохожих.

Проделав это несколько раз, друзья пошли в кафе попить кофе, но, видимо, кто-то из бдительных граждан успел вызвать милицию.

"Мы пили кофе, вдруг вижу: к выходу из кафе подъезжает три милицейских автомобиля, откуда выходят восемь патрульных в бронежилетах и сразу направляются к нам. Наш столик окружили, потребовали положить руки на стол и медленно вынуть все содержимое из карманов", - вспомнил блогер.

Сергей сразу протянул пистолет правоохранителям, чтобы те убедились, что он игрушечный. В итоге, игрушка уехала на экспертизу, которую проводили в течение месяца, а блогер получил предупреждение.

На странице Сергея в соцсетях написано, что он готов "творить жесть за лайки". На вопрос, получается ли как-то монетизировать эти самые лайки, блогер ответил, что они ему нужны не для монетизации, а для стимула. При этом отметил, что эта фраза, скорее, служит для привлечения внимания.

Зарабатывает Сергей рекламой, а также привлекает клиентов в витебские заведения, иногда проводит там различные конкурсы. Пока заработок не ежемесячный, но блогер надеется, что все впереди.

"Так в 90-е ездил каждый второй "

Идея прокатиться, прицепившись к троллейбусу, у Сергея тоже возникла внезапно, во время прогулки с друзьями по городу.

"Один из друзей снимал, как я цепляюсь за троллейбус, после чего садился внутрь и снимал оттуда, а второй в этой время ехал сзади в такси и тоже снимал. Мы все организовали очень быстро", - подчеркнул парень.

По его словам, никто из пассажиров троллейбуса или водителей не высказывал негатива, многие улыбались. "Хейтить" блогера начали потом в комментариях под видео в различных городских группах. Как отметил блогер, негативно о нем высказываются только в интернете, оффлайн люди всегда одобряют его деятельность.

"Честно говоря, мы не ожидали, что видео вызовет такой интерес, рассчитывали, что его посмотрит, максимум, тысяч пять человек. Почему так получилось, не понимаю, ведь я не сделал ничего особенного, в 90-е так ездил каждый второй, но, на всякий случай, я подписал, чтобы так не повторяли", - отметил собеседник.

Несмотря на предупреждение и на то, что, по словам Сергея, в 90-е "зацеперов" (людей, которые передвигаются на транспорте, сидя на крыше, либо зацепившись снаружи) хватало, Витебская ГАИ сразу начала проверку и уже на следующий день у Сергея в руках была повестка, вызывающая в Госавтоинспекцию.

"Конечно, я был готов к тому, что мною заинтересуется милиция, поскольку прекрасно понимаю, если мне это спустят с рук, то подобным начнут заниматься и многие другие", - подчеркнул блогер.

На вопрос, стоит ли оно того, Сергей говорит, что его уже узнают на улице, подходят, чтобы сфотографироваться. Сейчас у блогера более 15 тысяч подписчиков в Instagram, он начинает осваивать Tik-Tok и надеется, что в будущем сможет стать популярным блогером, но уже не в Беларуси.

На вопрос, на что можно пойти ради хайпа, Сергей ответил, что история с ГАИ заставила его пересмотреть свои взгляды на пранки, теперь он понял, что у всего должны быть свои рамки.