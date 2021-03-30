Проблемы с водой в Бешенковичах: как минимум 5 детей в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. В Бешенковичах жители микрорайона улицы Молодежной массово жалуются на качество водопроводной воды. Сообщается, что в больницу с отравлением попало как минимум 5 детей.

Бешенковичский райисполком на своем сайте подтвердил эту информацию.

Люди стали жаловаться на странный запах воды из-под крана: по словам жителей микрорайона, вода пахла то ли хлоркой, то ли бензином, была странного цвета.

Как сообщил заместитель председатель райисполкома Виктор Гришан, к проблемам с качеством воды привела авария на водопроводных сетях в ночь с 29 на 30 марта. Но жители микрорайона говорят, что специфический болотный запах появился еще раньше, 28 марта.

На место происшествия выехала аварийная бригада, восстановительные работы продолжаются. К домам организовали подвоз питьевой воды в цистернах.

Массовое отравление?

Зампредседателя райисполкома Виктор Гришан не рекомендовал использовать водопроводную воду для питья.

"До утра не рекомендуется использовать водопроводную воду для питья, пока не будет выполнен необходимый объем восстановительных работ. Сейчас подача воды будет осуществляться через станцию обезжелезивания "Южная", перед запуском все водопроводные сети были продезинфицированы", - сообщил он.

В Бешенковичах люди действительно стали обращаться с симптомами отравления в местную больницу. Как рассказал главврач Бешенковичской ЦРБ Светлана Рощина, сегодня были госпитализированы 5 детей, все они находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В больницу же детей поместили в виду их возраста.

А вот местные жители активно обсуждают ситуацию и делятся информацией, что случаев отравления в городе гораздо больше. Они также сообщают, что было плохо и взрослым, а у детей наблюдалась температура под 40 и другие симптомы отравления.

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