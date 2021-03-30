Более 800 человек пропали без вести в Мозамбике после атаки боевиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Свыше 800 человек считаются пропавшими без вести после атаки исламистов на городок Пальма в Мозамбике.

По словам местного волонтера Джоаны Мартинс, по состоянию на вторник 30 марта нет информации о местонахождении более восьми сотен граждан.

Что произошло в Мозамбике

Исламистские боевики напали на Пальму неделю назад, к 26 марта они установили полный контроль над городом. При этом некоторые местные жители сумели скрыться от нападавших в ближайших лесах.

В ООН во вторник заявили, что в районе города сложилась весьма опасная гуманитарная ситуация.

По предварительным данным, в результате боев в Пальме погибли десятки человек. При этом в настоящее время столкновения между боевиками и силами безопасности продолжаются.

В ООН полагают, что в ближайшее время тысячи людей будут пытаться покинуть регион, чтобы попасть в безопасные места. Гуманитарная воздушная служба организации уже эвакуировала часть жителей Пальмы.