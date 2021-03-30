|
Более 800 человек пропали без вести в Мозамбике после атаки боевиков
31.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Свыше 800 человек считаются пропавшими без вести после атаки исламистов на городок Пальма в Мозамбике.
По словам местного волонтера Джоаны Мартинс, по состоянию на вторник 30 марта нет информации о местонахождении более восьми сотен граждан.
Что произошло в Мозамбике
Исламистские боевики напали на Пальму неделю назад, к 26 марта они установили полный контроль над городом. При этом некоторые местные жители сумели скрыться от нападавших в ближайших лесах.
В ООН во вторник заявили, что в районе города сложилась весьма опасная гуманитарная ситуация.
По предварительным данным, в результате боев в Пальме погибли десятки человек. При этом в настоящее время столкновения между боевиками и силами безопасности продолжаются.
В ООН полагают, что в ближайшее время тысячи людей будут пытаться покинуть регион, чтобы попасть в безопасные места. Гуманитарная воздушная служба организации уже эвакуировала часть жителей Пальмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ООН полагают, что в ближайшее время тысячи людей будут пытаться покинуть регион, чтобы попасть в безопасные места.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)