Космический корабль Илона Маска снова разбился

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Прототип космического корабля Starship (SN11) компании SpaceХ разбился в ходе очередных испытаний.

Трансляция велась велась в Twitter-аккаунте компании, приналежащей инженеру и миллиардеру Илону Маску

Live feed of Starship SN11 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/Dl0iss2aPZ — SpaceX (@SpaceX) March 30, 2021

Это был 11-й образец корабля, при маневрах он вращался вокруг своей оси быстрее запланированного.

Как заявил сам Маск, Starship разбился, вероятно, из-за проблем со вторым двигателем Raptor.

В марте 2021 года он причиной взрыва 10-го прототипа корабля Starship (SN10) назвал слабую тягу двигателя из-за попадания гелия из топливного бака.

SpaceХ провела четвертое подряд неудачное испытание прототипа корабля при полете на суборбитальную высоту. Подробности и причины крушения компания обещала сообщить позже, после исследования частей звездолета.