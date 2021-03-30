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Космический корабль Илона Маска снова разбился
31.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Прототип космического корабля Starship (SN11) компании SpaceХ разбился в ходе очередных испытаний.
Трансляция велась велась в Twitter-аккаунте компании, приналежащей инженеру и миллиардеру Илону Маску
Это был 11-й образец корабля, при маневрах он вращался вокруг своей оси быстрее запланированного.
Как заявил сам Маск, Starship разбился, вероятно, из-за проблем со вторым двигателем Raptor.
В марте 2021 года он причиной взрыва 10-го прототипа корабля Starship (SN10) назвал слабую тягу двигателя из-за попадания гелия из топливного бака.
SpaceХ провела четвертое подряд неудачное испытание прототипа корабля при полете на суборбитальную высоту. Подробности и причины крушения компания обещала сообщить позже, после исследования частей звездолета.
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Предполагается, что причиной нового крушения звездолета Маска стали проблемы со вторым двигателем.
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