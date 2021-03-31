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Стрельба в Подмосковье: что известно утро вторника
31.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Тело мужчины, который во вторник начал стрельбу в подмосковных Мытищах и отказывался сдаться правоохранителям, обнаружено в его доме, сообщил
"Подробности смерти пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.
Проверка полиции
Стрельба в Мытищах началась после того, как полицейские приехали к частному дому в поселке Вешки, чтобы проверить информацию о незаконном обороте оружия.
Предполагаемый нарушитель закона
Спецназ вечером во вторник пошел на штурм особняка, в результате чего один из бойцов получил ранение. Позднее стало известно, что его жизни ничего не угрожает.
Пожар на чердаке
Стрелок, несмотря на штурм, не сдался и предположительно поджег верхние этажи здания, из которого он отстреливался. Предположительно в результате вспыхнувшего пожара он и погиб.
После того, как стрельба из особняка прекратилась, к тушению возгорания приступили спасатели, которые успешно справились с поставленной задачей.
© Sputnik / Максим Блинов
Мужчина в Мытищах отстреливался от полиции, а затем поджег дом
"Нашли сильно обгоревшее тело, будут проводить экспертизу ДНК", - сообщил собеседник РИА Новости.
Кто стрелял?
Позднее российские СМИ сообщили, что стрелком предположительно был Владимир Барданов 1960 года рождения, который ранее был владельцем частных охранных предприятий.
Как сообщили в репортаже телеканала "Россия-1", арсенал, находящийся в доме Барданова, мог оказаться в распоряжении предпринимателя после ликвидации ЧОП.
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