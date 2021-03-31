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Стрельба в Подмосковье: что известно утро вторника

31.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Тело мужчины, который во вторник начал стрельбу в подмосковных Мытищах и отказывался сдаться правоохранителям, обнаружено в его доме, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Подробности смерти пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.

Проверка полиции

Стрельба в Мытищах началась после того, как полицейские приехали к частному дому в поселке Вешки, чтобы проверить информацию о незаконном обороте оружия.

Предполагаемый нарушитель закона соорудил баррикады в доме и начал вести огонь по прибывшим правоохранителям, которые были вынуждены вызвать подкрепление из бойцов СОБР и ОМОН.

Спецназ вечером во вторник пошел на штурм особняка, в результате чего один из бойцов получил ранение. Позднее стало известно, что его жизни ничего не угрожает.

Пожар на чердаке

Стрелок, несмотря на штурм, не сдался и предположительно поджег верхние этажи здания, из которого он отстреливался. Предположительно в результате вспыхнувшего пожара он и погиб.

После того, как стрельба из особняка прекратилась, к тушению возгорания приступили спасатели, которые успешно справились с поставленной задачей.

© Sputnik / Максим Блинов
Мужчина в Мытищах отстреливался от полиции, а затем поджег дом

"Нашли сильно обгоревшее тело, будут проводить экспертизу ДНК", - сообщил собеседник РИА Новости.

Кто стрелял?

Позднее российские СМИ сообщили, что стрелком предположительно был Владимир Барданов 1960 года рождения, который ранее был владельцем частных охранных предприятий.

Как сообщили в репортаже телеканала "Россия-1", арсенал, находящийся в доме Барданова, мог оказаться в распоряжении предпринимателя после ликвидации ЧОП.

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Теги: Минск
 
 
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