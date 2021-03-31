Дело об организации студенческих протестов в Минске направлено в суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар –Sputnik. Уголовное дело об организации студенческих протестов в Минске в августе-ноябре 2020 года направлено в суд, об этом сообщили Генеральной прокуратуре Беларуси.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

"В качестве обвиняемых по делу проходят 12 человек, среди которых бывшая ассистент кафедры одного из столичных вузов. Ранее примененную ко всем обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу", - сообщили Sputnik в среду в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Также обвиняемыми по данному делу проходят молодые люди 1996-2001 года рождения, в том числе студенты минских университетов.

Кроме того, в том, что координировала действия участников протестов и информировала о местонахождении сотрудников милиции, обвиняется бывшая сотрудница кафедры.

В деле также собраны факты об участии обвиняемой в видеоконференциях с представителями так называемого "стачкома" от вузов, на которых обсуждались оргвопросы протестных акций и их формат.

План протестов

Фигурантам дела предъявлено обвинение и в том, что они выработали план, который должен был способствовать достижению противоправного результата.

По данным прокуратуры, в него входило привлечение студентов и преподавателей вузов к участию в противоправных действиях.

"Организация мероприятий, которые вели к выработке у их участников психологических установок на противоправную модель поведения", - пояснили в ведомстве.

Там отметили, что "разработанный преступный механизм предусматривал привлечение студентов одних учебных заведений к участию в массовых мероприятиях в других учреждениях образования".

После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.17 и ч.1 ст.342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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