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СК возбудил новые уголовные дела в отношении анархиста Николая Дедка
31.03.2021 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар –Sputnik. Управление следственного комитета по Минску возбудило ряд уголовных дел в отношении анархиста Николая Дедка, который был ранее заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете.
Дедок был задержан в ноябре 2020 года на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где длительное время скрывался от правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В ходе расследования дела получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст.342, ч.3 ст.361, ч.1 ст.295-3 Уголовного кодекса", - сообщили Sputnik в СК.
В отношении Дедка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Беларуси.
Согласно материалам уголовного дела, Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа.
"В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - заявили в СК.
Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих, сообщили следователи.
Задержание на съемной квартире
В СК также напомнили, что во время
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При задержании Дедка осенью прошлого года на съемной квартире под Могилевом оперативниками были изъяты "коктейли Молотова".
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