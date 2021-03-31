СК возбудил новые уголовные дела в отношении анархиста Николая Дедка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар –Sputnik. Управление следственного комитета по Минску возбудило ряд уголовных дел в отношении анархиста Николая Дедка, который был ранее заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете.

Дедок был задержан в ноябре 2020 года на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где длительное время скрывался от правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В ходе расследования дела получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст.342, ч.3 ст.361, ч.1 ст.295-3 Уголовного кодекса", - сообщили Sputnik в СК.

В отношении Дедка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Беларуси.

Согласно материалам уголовного дела, Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа.

"В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - заявили в СК.

Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих, сообщили следователи.

Задержание на съемной квартире

В СК также напомнили, что во время задержания Дедка осенью прошлого года в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где он длительное время скрывался от правоохранительных органов, были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, так называемые "коктейли Молотова".

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