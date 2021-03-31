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В Житковичском районе ищут утонувшего рыбака, который ушел на реку еще неделю назад
Источник материала: Tut.by
В Житковичском районе не вернулся с рыбалки 59-летний мужчина,
24 марта мужчина ушел на реку Ствига, но домой не вернулся. Спустя несколько дней местные жители на берегу нашли лодку и обувь пропавшего.
Поиски мужчины ведут работники ОСВОДа, МЧС и милиции.
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В Житковичском районе не вернулся с рыбалки 59-летний мужчина, сообщают в МЧС.
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