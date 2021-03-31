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Брест рано утром на три часа остался без энергоснабжения
31.03.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Авария на сетях "Брестэнерго" оставила жильцов Ленинского района без света, сообщила пресс-служба Брестского облисполкома.
Сегодня в 5.50 произошла авария на подстанции "Брест-Северо Западная". Уточняется, что происшествие явилось из-за повреждения трансформатора напряжения. В результате происшествия без электричества временно остались жители микрорайона Дубровка и Козловичи. Для устранения последствий аварии к оперативным действиям по подаче света были привлечены восстановительные бригады.
"В 8.52 все потребители были полностью запитаны", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что существенного влияния на функционирование городских объектов ЧП не оказало. Сейчас подстанция работает в штатном режиме.
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Жители двух брестских микрорайонов из-за нештатной ситуации 31 марта три часа провели без света и электричества.
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