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Воду можно пить: аварию на водопроводе в Бешенковичах устранили
31.03.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Вода в Бешенковичах, где произошла авария на водопроводных сетях, сейчас соответствует всем нормам – ее разрешили пить. Аварию устранили в течение дня, позже провели лабораторный контроль проб. Сейчас качество воды не вызывает вопросов.
"Сделан отбор пробы воды. Все в удовлетворительном состоянии и соответствует нормам. Пить воду можно", - рассказал заместитель председателя райисполкома Виктор Гришан
За прошедшую ночь больше пациентов с признаками отравления в медучреждение не поступало.
Накануне, 30 марта, жители микрорайона улицы Молодежной в Бешенковичах стали
Бешенковичский райисполком рассказал, что из-за аварии на водопроводных сетях в ночь с 29 на 30 марта ухудшилось качество водопроводной воды, людям не рекомендовали ее пить.
В больнице, по сообщениям райисполкома, оказалось 5 детей: их госпитализировали в силу возраста, хотя их жизни и здоровью ничего не угрожало.
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Число тех, кто обратился за медицинской помощью после инцидента с водопроводной водой в микрорайоне улицы Молодежной, за прошедшую ночь не увеличилось.
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