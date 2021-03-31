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Воду можно пить: аварию на водопроводе в Бешенковичах устранили

31.03.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Вода в Бешенковичах, где произошла авария на водопроводных сетях, сейчас соответствует всем нормам – ее разрешили пить. Аварию устранили в течение дня, позже провели лабораторный контроль проб. Сейчас качество воды не вызывает вопросов.

"Сделан отбор пробы воды. Все в удовлетворительном состоянии и соответствует нормам. Пить воду можно", - рассказал заместитель председателя райисполкома Виктор Гришан БелТА.

За прошедшую ночь больше пациентов с признаками отравления в медучреждение не поступало.

Накануне, 30 марта, жители микрорайона улицы Молодежной в Бешенковичах стали жаловаться на качество воды, сообщалось о массовых отравления. 

Бешенковичский райисполком рассказал, что из-за аварии на водопроводных сетях в ночь с 29 на 30 марта ухудшилось качество водопроводной воды, людям не рекомендовали ее пить.

В больнице, по сообщениям райисполкома, оказалось 5 детей: их госпитализировали в силу возраста, хотя их жизни и здоровью ничего не угрожало.

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Теги: Минск
 
 
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Число тех, кто обратился за медицинской помощью после инцидента с водопроводной водой в микрорайоне улицы Молодежной, за прошедшую ночь не увеличилось.
 
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