Воду можно пить: аварию на водопроводе в Бешенковичах устранили

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Вода в Бешенковичах, где произошла авария на водопроводных сетях, сейчас соответствует всем нормам – ее разрешили пить. Аварию устранили в течение дня, позже провели лабораторный контроль проб. Сейчас качество воды не вызывает вопросов.

"Сделан отбор пробы воды. Все в удовлетворительном состоянии и соответствует нормам. Пить воду можно", - рассказал заместитель председателя райисполкома Виктор Гришан БелТА .

За прошедшую ночь больше пациентов с признаками отравления в медучреждение не поступало.

Накануне, 30 марта, жители микрорайона улицы Молодежной в Бешенковичах стали жаловаться на качество воды , сообщалось о массовых отравления.

Бешенковичский райисполком рассказал, что из-за аварии на водопроводных сетях в ночь с 29 на 30 марта ухудшилось качество водопроводной воды, людям не рекомендовали ее пить.

В больнице, по сообщениям райисполкома, оказалось 5 детей: их госпитализировали в силу возраста, хотя их жизни и здоровью ничего не угрожало.

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