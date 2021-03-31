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Сидела на тонком льду. Посмотрите, как в Гомеле МЧС спасало собаку
Источник материала: Tut.by
В Гомеле работники МЧС
Вечером 30 марта в службу спасения позвонила жительница Гомеля, которая сообщила. что на Любенском озере на льду сидит собака и на берег выбраться не может — проваливается.
Работники МЧС при помощи спасательной доски переместили пса на берег. С ним все хорошо.
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Вечером 30 марта в службу спасения позвонила жительница Гомеля и сообщила, что на Любенском озере на льду сидит собака, на берег выбраться не может.
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