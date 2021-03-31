Сидела на тонком льду. Посмотрите, как в Гомеле МЧС спасало собаку

Источник материала: Tut.by

В Гомеле работники МЧС спасли собаку, которая сидела на тонком льду посреди озера.

Вечером 30 марта в службу спасения позвонила жительница Гомеля, которая сообщила. что на Любенском озере на льду сидит собака и на берег выбраться не может — проваливается.

Работники МЧС при помощи спасательной доски переместили пса на берег. С ним все хорошо.