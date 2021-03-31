Белорус хотел заработать на коммерческом шпионаже 4000 долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 31 мар – Sputnik. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Гродно выявили жителя Бреста, который хотел продать информацию, признанную банковской тайной. Его действия были расценены как коммерческий шпионаж, таких уголовных дел в Беларуси не возбуждали несколько лет, сообщили в МВД.

Идея заработать на продаже банковской тайны пришла 32-летнему жителю Бреста, бывшему работнику банка. Во время его работы банк сотрудничал с фирмами, которые устраивали презентации посуды, одеял и других товар и уговаривали покупателей приобретать их прямо на выставке за достаточно большие суммы. Покупатели оформляли кредит на месте.

Подозреваемый скачал базу данных таких клиентов должников, когда уже не работал в банке, он воспользовался логином и паролем к интернет-платформе банка, которые почему-то не заблокировали после увольнения. Получил сведения о 200 кредитополучателях.

Покупателем оказался сотрудник фирмы по защите прав потребителей, который желал получить сведения о потенциальных клиентах. Такие люди спустя время осознают, что сделали слишком дорогие покупки и часто обращаются в суд. Ведения кредитных договоров экс-сотрудник банка оценил в четыре тысячи долларов. Но сделка не состоялась, ее пресекли оперативники.

Действия продавца банковской информации расценили как коммерческий шпионаж, возбуждено уголовное дело по ст.254 УК Беларуси. Это очень редкая статья, таких уголовных дел в стране не было последние несколько лет.