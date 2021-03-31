Семилетний мальчик обвиняется в изнасиловании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Семилетний мальчик из штата Нью-Йорк обвиняется в изнасиловании, сообщает радиостанция WWNY .

Инцидент произошел в ноябре прошлого года во время празднования Дня благодарения. Полиция не разглашает имя обвиняемого ребенка и не раскрывает детали преступления. Известно лишь, что 7-летний мальчик обвиняется в изнасиловании третьей степени.

Дело будет рассматривать суд по семейным делам. Расследование продолжается.

Адвокат Энтони Маркони назвал обвинения абсурдными. По его словам, ребенок в таком возрасте не мог осознавать, что он делает.

"Им нужно будет доказать, что он действительно физически совершил это. Мне кажется это почти невозможным", — пояснил адвокат.

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