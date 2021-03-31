ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Школьник ради знакомства со студенткой "заминировал" поезд Лида – Гродно

31.03.2021 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении старшеклассника из Скиделя, который заявил о "минировании" дизельного поезда, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
В Жодино опять "заминировали" школы и предприятия

Инцидент произошел накануне, во вторник 30 марта: в милицию поступила информация об опасности, которая угрожает пассажирам состава, следовавшего из Лиды в Гродно.

"В дизель-поезде 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло сообщение от незнакомца: "Безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут", – сказали в УВД.

Там также уточнили, что девушка сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, сопровождавших поезд, а машинист экстренно остановил состав. На место прибыла саперно-пиротехническая группа, которая не нашла в дизеле взрывоопасных предметов.

Милиционеры оперативно установили личность "минера" – им оказался 17-летний скидельчанин, который ехал со студенткой в одном вагоне. Молодой человек во время допроса объяснил, что так он хотел завести знакомство со студенткой.

В отношении молодого человек возбудили дело за заведомо ложное сообщение об опасности.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиционеры оперативно установили личность "минера" – им оказался 17-летний скидельчанин, который ехал со студенткой в одном вагоне.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Семилетний мальчик обвиняется в изнасиловании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by