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Школьник ради знакомства со студенткой "заминировал" поезд Лида – Гродно
31.03.2021 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении старшеклассника из Скиделя, который заявил о "минировании" дизельного поезда, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел накануне, во вторник 30 марта: в милицию поступила информация об опасности, которая угрожает пассажирам состава, следовавшего из Лиды в Гродно.
"В дизель-поезде 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло сообщение от незнакомца: "Безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут", – сказали в УВД.
Там также уточнили, что девушка сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, сопровождавших поезд, а машинист экстренно остановил состав. На место прибыла саперно-пиротехническая группа, которая не нашла в дизеле взрывоопасных предметов.
Милиционеры оперативно установили личность "минера" – им оказался 17-летний скидельчанин, который ехал со студенткой в одном вагоне. Молодой человек во время допроса объяснил, что так он хотел завести знакомство со студенткой.
В отношении молодого человек возбудили дело за заведомо ложное сообщение об опасности.
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Милиционеры оперативно установили личность "минера" – им оказался 17-летний скидельчанин, который ехал со студенткой в одном вагоне.
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