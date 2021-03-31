Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении старшеклассника из Скиделя, который заявил о "минировании" дизельного поезда, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел накануне, во вторник 30 марта: в милицию поступила информация об опасности, которая угрожает пассажирам состава, следовавшего из Лиды в Гродно.

"В дизель-поезде 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло сообщение от незнакомца: "Безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут", – сказали в УВД.

Там также уточнили, что девушка сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, сопровождавших поезд, а машинист экстренно остановил состав. На место прибыла саперно-пиротехническая группа, которая не нашла в дизеле взрывоопасных предметов.

Милиционеры оперативно установили личность "минера" – им оказался 17-летний скидельчанин, который ехал со студенткой в одном вагоне. Молодой человек во время допроса объяснил, что так он хотел завести знакомство со студенткой.

В отношении молодого человек возбудили дело за заведомо ложное сообщение об опасности.