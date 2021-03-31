Сухофрукты, которые лучше не есть. Заключение Госстандарта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Государственный комитет по стандартизации Беларуси выявил целый ряд фасованных сухофруктов, опасных для здоровья, сообщает официальный Telegram-канал Госстандарта.

Нарушения касаются отсутствия достоверной информации на упаковке сушеных фруктов.

В частности, установлено, что на фасовке сушеного манго торговой марки KING не указаны синтетический краситель тартразин (Е102) и консервант диоксид серы.

"При этом количество консерванта, обнаруженного в манго, в несколько раз превышала допустимые значения", - указывает Госстандарт.

Эксперты отмечают, что это вещество в больших дозах способно вызвать аллергические реакции и противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Острую опасность оно представляет для астматиков и людей с аллергией, в частности, на аспирин. Для них употребление еды с добавкой в составе может закончиться серьезными осложнениями, особенно для детей.

Проблемным оказался сушеный ананас тайской компании Vanda Preserved Food Co. Выявлены не указанные на этикетке синтетические красители с романтическими названиями "солнечный закат" (Е110), "очаровательный красный" (Е129) и все тот же тартразин.

Также недопустимые к использованию синтетические красители тартразин и понсо 4R (Е124) обнаружены в сушеных кумквате и вишне, произведенных в Китае и в орехово-фруктовой смеси торговой марки Premium.

На маркировке отсутствует предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей".

Госстандарт обращает внимание, что вся эта продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и способна негативно повлиять на здоровье и самочувствие человека.

Памятка потребителю

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси разработало и разместило на своем официальном сайте памятку потребителю при покупке продовольственных товаров.

В частности, рекомендовано внимательно знакомиться с информацией о товаре, изучив этикетку, упаковку, листок-вкладыш, ярлык, клейма и штампы, ценники.

Маркировка упакованных пищевой продукции должна быть полной и достоверной, понятной, легкочитаемой (на русском и (или) белорусском языках) и должна содержать целый перечень сведений. В том числе о:

наименовании товара,

составе и пищевой ценности (калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, количество витаминов и минеральных веществ), включая пищевые добавки и генно-модифицированные организмы (ГМО);

назначении и области применения (детское питание, диетическое питание, БАДы);

рекомендациях и (или) ограничениях по использованию;

стандартах производство продукции (ГОСТ, ТУ);

подтверждении соответствия;

условиях хранения и так далее.

Надписи, знаки и символы должны быть контрастными фону, на которые нанесена маркировка.

Способ доведения информации должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности продукта, при соблюдении установленных изготовителем условий хранения

МАРТ настоятельно рекомендует всегда брать чек или иной документ, подтверждающий факт приобретения товара.

Если покупатель приобрел некачественную продукцию, он вправе потребовать по своему выбору:

замены товара на качественный товар;

соразмерного уменьшения уплаченной стоимости;

возврата уплаченной стоимости.

Продавец не вправе отказать в удовлетворении требований, даже если товар использован частично, упаковка вскрыта или повреждена.