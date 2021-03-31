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Наркодилера с килограммом мефедрона вытащили прямо из такси

31.03.2021 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар - Sputnik. Наркодилера вытащили прямо из такси в Минске, сообщили в МВД.

Инцидент произошел 30 марта, факт задержания мужчины попал на видео. По данным МВД, у задержанного при себе было около одного килограмма мефедрона. Предполагается, что реализовать его 26-летний мужчина планировал в Минске и Минской области.

"Задержанный около двух месяцев работал на виртуальный наркомаркет, недавно его "повысили" до фасовщика крупных партий запрещенных веществ. Перед задержанием он спрятал в окрестностях столицы три пакета с товаром, в которых находилось почти 100 закладок", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Оперативники провели обыск в квартире задержанного и сообщили, что обнаружили 11 свертков с мефедроном, изоленту, фасовочные пакеты и электронные весы. Общий вес изъятого наркотика составил более 1,1 кг.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Полгода назад мужчина освободился из мест лишения свободы, там он отбывал наказание за такое же правонарушение.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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ОМОН вытащил из такси 26-летнего жителя Минска - это была операция по задержанию наркодилера, при котором обнаружили около килограмма мефедрона.
 
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