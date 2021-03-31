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Двое пожарных пострадали в Гомеле при тушении огня в здании

31.03.2021 19:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Двое пожарных получили травмы и были госпитализированы после тушения возгорания бывшего пивзавода в Гомеле, сообщили в областном управлении МЧС.

Информация о задымлении в здании, находящемся на улице Троллейбусной, поступила спасателям утром в среду 31 марта. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горят третий и четвертый этажи административного корпуса.

В МЧС рассказали, что в помещениях проводились работы по разведке, тушению и охлаждению конструкций.

"По выходу из опасной зоны двое старших пожарных почувствовали жжение в области спины. Вероятнее всего, травмы были получены в результате выброса пара", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что спасатели были доставлены в одно из учреждений здравоохранения Города, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Спасатели были доставлены в одно из учреждений здравоохранения Города, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.
 
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