Двое пожарных пострадали в Гомеле при тушении огня в здании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Двое пожарных получили травмы и были госпитализированы после тушения возгорания бывшего пивзавода в Гомеле, сообщили в областном управлении МЧС.

Информация о задымлении в здании, находящемся на улице Троллейбусной, поступила спасателям утром в среду 31 марта. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горят третий и четвертый этажи административного корпуса.

В МЧС рассказали, что в помещениях проводились работы по разведке, тушению и охлаждению конструкций.

"По выходу из опасной зоны двое старших пожарных почувствовали жжение в области спины. Вероятнее всего, травмы были получены в результате выброса пара", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что спасатели были доставлены в одно из учреждений здравоохранения Города, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.