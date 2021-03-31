ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обзор чрезвычайных происшествий

31.03.2021 20:45 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сложный пожар в Гомеле ликвидировали спасатели: двое работников МЧС получили травмы

ЧП произошло сегодня утром в областном центре. В административном здании на третьем этаже наблюдался сильный дым. Тушение пожара осложнялось планировкой здания, большим количеством технологических проемов. Возгорание ликвидировали. Повреждено имущество по всей площади третьего и четвертого этажа, повреждено оборудование для обработки древесины. Во время тушения двое старших пожарных почувствовали жжение в области спины. Вероятнее всего, травмы они получили в результате выброса пара от вскипевшей воды, попадавшей на металлические конструкции. Спасателей доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.


На пожаре в Толочинском районе погибла пенсионерка

Инцидент произошел накануне в деревне Петраши. Когда спасатели прибыли к месту пожара, дом был уже полностью охвачен огнем. В ходе тушения под слоем конструкций работники МЧС нашли труп хозяйки жилища, 81-летней пенсионерки. Пожар ликвидировали. Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и вещи. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.


В Петрикове горел автомобиль - владелец пытался его тушить и едва не погиб 

Opel практически сгорел: уничтожен салон, поврежден моторный отсек. Прибывшие на место работники МЧС в 20 метрах от места пожара обнаружили хозяина автомобиля в бессознательном состоянии. До прибытия скорой спасатели реанимировали мужчину. С диагнозом "отравление продуктами горения" его госпитализировали. Рассматриваемая версия пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.


В Бобруйске в многоэтажке загорелся газовый баллон - хозяйка квартиры выбросила его из окна на улицу 

Накануне в МЧС поступило сообщение, что на улице Минская возле пятиэтажки горит баллон. Установлено, что в одной из квартир на первом этаже при розжиге газового баллона произошла вспышка паров газа. Хозяйка жилища получила ожоги. Но до этого успела потушить пожар и выбросить горящий предмет на улицу. Женщину госпитализировали с ожогами лица и рук. Повреждено имущество на кухне. Эвакуация жителей подъезда не проводилась. Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.


В Гомеле четвероногий друг оказался в ледяном плену: на помощь пришли спасатели

Накануне спасателям поступило сообщение, что на озере Любенском собака оказалась на льдине и не может выбраться. Прибывшие работники МЧС при помощи спасательной доски доставили пса на берег. Четвероногий не пострадал.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сложный пожар в Гомеле ликвидировали спасатели: двое работников МЧС получили травмы ЧП произошло сегодня утром в областном центре. В административном здании на...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Наркодилера с килограммом мефедрона вытащили прямо из такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by