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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обзор чрезвычайных происшествий Сложный пожар в Гомеле ликвидировали спасатели: двое работников МЧС получили травмы ЧП произошло сегодня утром в областном центре. В административном здании на...

ЧП произошло сегодня утром в областном центре. В административном здании на третьем этаже наблюдался сильный дым. Тушение пожара осложнялось планировкой здания, большим количеством технологических проемов. Возгорание ликвидировали. Повреждено имущество по всей площади третьего и четвертого этажа, повреждено оборудование для обработки древесины. Во время тушения двое старших пожарных почувствовали жжение в области спины. Вероятнее всего, травмы они получили в результате выброса пара от вскипевшей воды, попадавшей на металлические конструкции. Спасателей доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.Инцидент произошел накануне в деревне Петраши. Когда спасатели прибыли к месту пожара, дом был уже полностью охвачен огнем. В ходе тушения под слоем конструкций работники МЧС нашли труп хозяйки жилища, 81-летней пенсионерки. Пожар ликвидировали. Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и вещи. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.Opel практически сгорел: уничтожен салон, поврежден моторный отсек. Прибывшие на место работники МЧС в 20 метрах от места пожара обнаружили хозяина автомобиля в бессознательном состоянии. До прибытия скорой спасатели реанимировали мужчину. С диагнозом "отравление продуктами горения" его госпитализировали. Рассматриваемая версия пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.Накануне в МЧС поступило сообщение, что на улице Минская возле пятиэтажки горит баллон. Установлено, что в одной из квартир на первом этаже при розжиге газового баллона произошла вспышка паров газа. Хозяйка жилища получила ожоги. Но до этого успела потушить пожар и выбросить горящий предмет на улицу. Женщину госпитализировали с ожогами лица и рук. Повреждено имущество на кухне. Эвакуация жителей подъезда не проводилась. Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.Накануне спасателям поступило сообщение, что на озере Любенском собака оказалась на льдине и не может выбраться. Прибывшие работники МЧС при помощи спасательной доски доставили пса на берег. Четвероногий не пострадал.