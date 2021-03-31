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Обзор дорожных происшествий
Источник материала: БTНа Немиге троллейбус столкнулся с KIA
Несоблюдение дистанции привело к аварии и задержке общественного транспорта в центре Минска. На Немиге троллейбус столкнулся с KIA, от удара хетчбэк отбросило на Mercedes. В результате аварии никто не пострадал. По какой причине водитель отвлекся во время движения, выяснит ГАИ во время проверки.
На проспекте Независимости автомобиль такси при перестроении в соседний ряд не пропустил автобус
ДТП на столичной улице Одинцова
Не заметил пешехода – дорожная милиция выясняет обстоятельства ДТП на столичной улице Одинцова. В половине первого ночи Volkswagen сбил 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. С травмами пострадавшая была доставлена в больницу.
На улице Кижеватова наряд ДПС остановил БМВ: у водителя 1,7 промилле алкоголя
Свыше 1,7 промилле алкоголя показало освидетельствование у бесправника. Поздно ночью на столичной улице Кижеватова наряд ДПС остановил БМВ, водитель которого вызывал подозрения у инспекторов ГАИ. Мужчину доставили в медучреждение, в ходе разбирательства, помимо опьянения, выявился и тот факт, что мужчина 3 года назад был лишен прав также за пьяную езду. Теперь водитель будет оштрафован на 5800 рублей.
В Воложинском районе бесправник на БМВ врезался в деревоВ Воложинском районе бесправник на БМВ врезался в дерево. Предварительно установлено, что водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии пострадала 14-летняя девушка-пассажир. Ее отвезли в больницу. По предварительной информации, они не были пристегнуты ремнями безопасности.
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На Немиге троллейбус столкнулся с KIA Несоблюдение дистанции привело к аварии и задержке общественного транспорта в центре Минска. На Немиге троллейбус...
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