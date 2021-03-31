Обзор дорожных происшествий

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На проспекте Независимости автомобиль такси при перестроении в соседний ряд не пропустил автобус







ДТП на столичной улице Одинцова

На улице Кижеватова наряд ДПС остановил БМВ: у водителя 1,7 промилле алкоголя



Свыше 1,7 промилле алкоголя показало освидетельствование у бесправника. Поздно ночью на столичной улице Кижеватова наряд ДПС остановил БМВ, водитель которого вызывал подозрения у инспекторов ГАИ. Мужчину доставили в медучреждение, в ходе разбирательства, помимо опьянения, выявился и тот факт, что мужчина 3 года назад был лишен прав также за пьяную езду. Теперь водитель будет оштрафован на 5800 рублей.



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