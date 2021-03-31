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Сотрудник КГБ пытался "сливать" информацию зарубежным спецслужбам

01.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. КГБ Беларуси рассказал о выявлении сотрудника структуры, который пытался передавать служебную информацию иностранным спецслужбам, сообщил в эфире ОНТ глава комитета Иван Тертель.

© Sputnik / Александр Кряжев
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"Осенью прошедшего года Комитетом госбезопасности была получена информация, что на тот момент неустановленным сотрудником предпринимаются попытки выйти на связь с иностранной спецслужбой для передачи информации закрытого служебного характера. Факт для нас неприятный, чрезвычайное происшествие. Вместе с тем мы знаем, что ни одна из спецслужб мира от этого не застрахована", – сказал он.

Президент Александр Лукашенко поручил контрразведке провести "оперативную комбинацию". В ее реализацию были вовлечены в том числе высокие должностные лица и задержанный экс-сотрудник КГБ, который работал под контролем комитета.

В эфире телеканала сообщили, что задержанный – 37-летний подполковник КГБ Алексей Хралович. Там также отметили, что прежде опубликованные в одном из Telegram-каналов, признанных на территории Беларуси экстремистским, переговоры пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, помощника главы государства Николая Латышонка и главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова срежиссированы. Так КГБ пытался вычислить, кто сдает секретные данные.

"Не все в настоящее время можно сообщить, многое осталось за кадром. Но уже сейчас очевидно, что все причастные к данной ситуации потеряли связь с реальностью. Их настоящая цель – перевернуть страну, использовать людей в своих личных целях", – сказал Тертель.

Запись этого телефонного разговора появилась в интернете вскоре после гибели в Минске Романа Бондаренко. В конце ноября прошлого года Лукашенко, общаясь с журналистами, обещал "все рассказать" об этой аудиозаписи и анонсировал, что будет "очень интересно".

Глава КГБ также отметил, что расследование продолжается. В результате задержаны несколько человек, в том числе сотрудник Генштаба Денис Урад. Они обвиняются в измене государству, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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Информацию о попытках на тот момент неустановленного сотрудника выйти на связь с иностранной спецслужбой в КГБ получили осенью 2020 года.
 
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