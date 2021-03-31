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Грязная вода в Бешенковичах: Минздрав продолжает расследование

01.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Продолжается эпидемиологическое расследование ухудшения качества питьевой воды в Бешенковичах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

© Pixabay
Воду можно пить: аварию на водопроводе в Бешенковичах устранили

Водоснабжение в районном центре, где на днях произошла авария на сетях, уже восстановлено – воду местным жителям уже разрешили пить.

"Санитарно-эпидемиологическая служба Витебской области продолжает эпидемрасследование, в том числе лабораторные исследования проб питьевой воды в городском поселке Бешенковичи", – рассказали в Минздраве.

Там также отметили, что в райцентр в среду 31 марта прибыла группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Авария в городе случилась на выходных: в течение двух дней местные жители обращались к медикам с жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры. В стационаре остаются несколько детей, на данный момент их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

По информации пресс-службы Минздрава, ведомство взяло ситуацию на контроль.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа экспертов Республиканского центра гигиены отправилась на место аварии в Бешенковичи, чтобы выяснить причины ухудшения качества воды.
 
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