Грязная вода в Бешенковичах: Минздрав продолжает расследование

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Продолжается эпидемиологическое расследование ухудшения качества питьевой воды в Бешенковичах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

Водоснабжение в районном центре, где на днях произошла авария на сетях, уже восстановлено – воду местным жителям уже разрешили пить .

"Санитарно-эпидемиологическая служба Витебской области продолжает эпидемрасследование, в том числе лабораторные исследования проб питьевой воды в городском поселке Бешенковичи", – рассказали в Минздраве.

Там также отметили, что в райцентр в среду 31 марта прибыла группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Авария в городе случилась на выходных: в течение двух дней местные жители обращались к медикам с жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры. В стационаре остаются несколько детей, на данный момент их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

По информации пресс-службы Минздрава, ведомство взяло ситуацию на контроль.