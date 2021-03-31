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Грязная вода в Бешенковичах: Минздрав продолжает расследование
01.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Продолжается эпидемиологическое расследование ухудшения качества питьевой воды в Бешенковичах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.
Водоснабжение в районном центре, где на днях произошла авария на сетях, уже восстановлено – воду местным жителям уже
"Санитарно-эпидемиологическая служба Витебской области продолжает эпидемрасследование, в том числе лабораторные исследования проб питьевой воды в городском поселке Бешенковичи", – рассказали в Минздраве.
Там также отметили, что в райцентр в среду 31 марта прибыла группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Авария в городе случилась на выходных: в течение двух дней местные жители
По информации пресс-службы Минздрава, ведомство взяло ситуацию на контроль.
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Группа экспертов Республиканского центра гигиены отправилась на место аварии в Бешенковичи, чтобы выяснить причины ухудшения качества воды.
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