В Сморгони спасателям пришлось доставать из ледяной воды троих провалившихся рыбаков

Источник материала: Tut.by

Днем 31 марта спасателям сообщили, что в озере вблизи деревни Крево тонут рыбаки. Им выдвинулись на помощь, сообщает МЧС.

Примерно в пятидесяти метрах от берега в ледяной воде на небольшом расстоянии друг от друга находились двое мужчин. Глубина озера — более двух метров. Брошенный им спасательный круг и веревка помогли продержаться до прибытия группы спасения на водах.

Через несколько минут спасатели добрались к тонущим. Погрузив одного из них на спасательную доску, помогли второму выбраться из полыньи и отбуксировали на сушу.

В тридцати метрах от берега в ледяной воде находился третий рыбак. Он стал свидетелем ЧП, сообщил о нем по номеру 101 — и, пытаясь помочь товарищам, сам провалился под лед. Его тоже вытащили при помощи веревки и спасательного круга.

Возраст спасенных — 69, 54 и 49 лет. Ни у кого из них не было ни спасательного жилета, ни шильев, ни веревки. Мужчины приехали на рыбалку из соседнего райцентра.

Двоих скорая отвезла в больницу с переохлаждением.